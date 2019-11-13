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Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki aile arsasındaki kavgada silahlar konuştu.

13.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:06Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı
'da aralarında husumet bulunan iki aile arsasındaki kavgada silahlar konuştu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen kavgada, 5 kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.
Polisi alarma geçiren olay, ilçesi Tahılpazara Mahallesi 455. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün önce dünür olan iki aile arasında kavga çıktı. Bugün ise iddiaya göre erkek tarafından 3 kişi, evlerinin önünde oturan yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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