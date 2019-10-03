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Pompalı tüfekli saldırı anı güvenlik kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

03.10.2019 22:48
Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği mevkide güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Ertuğrul K'nin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradığı an yer aldı.
Ertuğrul K'nin bacağından, yoldan geçen bir kişinin de vücuduna isabet eden saçma nedeniyle yaralandığı olayda çevredeki vatandaşların kaçışma anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayda yaralanan iki kişinin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
Pompalı tüfekli saldırı anı güvenlik kamerasında

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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