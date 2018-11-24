Pompeipolis Projesinin İhalesi Yapıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeipolis antik kentinin ören yeri olarak düzenlenmesi ve ziyaretçi alanı oluşturulması için hazırlanan projenin ihalesi yapıldı.Taşköprü Belediyesinin, bölgeye gelen turistlerin antik kenti gezmeleri için hazırladığı Pompeipolis Ören Yeri Düzenleme ve Ziyaretçi Alanı Projesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmesi üzerine ihaleye çıkıldı.Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeiopolis antik kentinde yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan kısımlarının ve eserlerin daha düzgün ve görsel bir alanda sergilenebilmesinin, ilçeye gelen turist sayısını artıracağını söyledi.Bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kazı deposu, güvenlik binaları, ofis binaları, laboratuvar, kafeterya ve satış reyonları, yürüyüş yolları, seyir terasları ve çevre aydınlatma ekipmanlarını kapsayan "Ören yeri düzenleme ve ziyaretçi alanı" projesi başladı." dedi.Arslan, uygulama projesinin ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacağını ifade etti.