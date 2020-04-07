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Pompeo: "ABD ile Irak stratejik müzakerelere Haziran ayında başlayacak"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'ın Iraklı yetkililerle stratejik diyaloğun Haziran ayı ortasında başlayacağını duyurdu.

07.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:56
Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'ın Iraklı yetkililerle stratejik diyaloğun Haziran ayı ortasında başlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Irak hükümetiyle stratejik müzakerenin başlatılması kararı almasının ardından Beyaz Saray'ın Haziran ayı ortasında Iraklı yetkililerle stratejik diyaloğa başlayacağını açıkladı. Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, ilerleyen zamanlarda Amerikan askeri konuşlandırmaları da dahil olmak üzere çeşitli konuların masaya yatırılacağını ifade etti. Pompeo, parlamentonun ABD birliklerinin çekilmesi için oy vermesinin ardından Irak'taki varlığının geleceği hakkında Haziran ayında yerel yetkililerle bir görüşme yapılacağını da aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 bin 200 ABD askerini çekmeyi reddettiğini hatırlatan ve Bağdat'ın yaptırımlarla tehdit edildiğini belirten Pompeo, asker sayısına ilişkin bir karar verilmeden önce Haziran ayındaki görüşmelerde konunun masada olacağını ifade etti.

"Irak, ekonomik çöküş riskiyle tehdit altında"

Pompeo, "Covid-19 salgının şiddeti ve düşmekte olan petrol gelirleri nedeniyle Irak, ekonomik çöküş riskiyle tehdit altında. Hükümetimizin DEAŞ'ı yenmek ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için elde ettiğimiz kazanımların tersine çevrilmesini durdurmak için birlikte çalışması önemlidir. İki ülke arasındaki tüm stratejik konular ABD kuvvetlerinin o ülkedeki gelecekteki mevcudiyeti ve bağımsız Irak'ın en iyi nasıl destekleneceği de dahil olmak üzere pek çok konu gündemde olacaktır" dedi.

Pompeo ayrıca, ABD'yi Haziran ayındaki görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek kariyere sahip diplomatı David Hale'in temsil edeceğini de açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz 5 Nisan'da Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'i kabul eden Abdülmehdi'nin iki ülkenin yararı doğrultusunda iki ülke arasında stratejik müzakere başlatılmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edilmişti. Açıklamada, "ABD Büyükelçisi iki ülke arasındaki diyalogun başlatılması için tarihin ve görüşecek heyetlerin de belirlenmesini istedi" denilmişti.

Koronayla mücadeleye 225 milyon dolar

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 225 milyon dolar daha yardım sağlayacağını açıkladı. "Dünya çapında müdahale çabalarını daha da artırmak için insani ve ekonomik yardım kapsamında 225 milyon Dolar daha sağlık gideri sağlamaya hazır olduğumuzu doğrulayabilirim" diyen Pompeo, "Bunu yapıyoruz çünkü iyi ve cömert insanlarız" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sağladığı fon, ABD tarafından 64 ülkeye verilen yaklaşık 274 milyon Dolarlık yardım üzerinden kullanılacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika
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Haberler ›› Politika ››Pompeo: 'ABD ile Irak stratejik müzakerelere Haziran ayında başlayacak' - Haberler

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