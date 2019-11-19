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Pompeo: "ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.

19.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 01:42
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.
Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savundu.
Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlattı.
Dışişleri Bakanı Pompeo, şunları söyledi:
"Reagan yönetimi, söz konusu yerleşim alanlarının yasa dışı olduğuna inanmadığını ve İsrail'in sivil yerleşim girişimlerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Tartışmanın tüm taraflarını dikkatlice inceledikten sonra, Trump yönetimi olarak, Başkan Reagan ile aynı fikirde olduğumuzu belirtiyor ve ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum."
Pompeo:

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel

Kaynak: AA


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