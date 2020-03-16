Menü
Haberler ›› Güncel ››Pompeo, Abdülmehdi koalisyon güçlerine yönelik saldırıları görüştü - Güncel

Pompeo, Abdülmehdi koalisyon güçlerine yönelik saldırıları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine düzenlenen saldırıları görüştüğü bildirildi.

16.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:20
Pompeo, Abdülmehdi koalisyon güçlerine yönelik saldırıları görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine düzenlenen saldırıları görüştüğü bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'taki koalisyon güçlerine ait el-Taci askeri üssüne düzenlenen saldırıları ele aldığını belirterek, "Pompeo görüşmede ABD'nin vatandaşlarının hayatını tehdit eden saldırılara karşı hoşgörülü olmayacağını ve nefsi müdafaa amacıyla olası saldırılara karşı ek önlemlerin alınacağını söyledi" ifadelerini kullandı. Ortagus, görüşmede ABD ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Irak hükümetini terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için destekleyen koalisyon güçleri askerlerini koruması gerektiğini söylediğini aktardı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti