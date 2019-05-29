29.05.2019 15:52
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Pompeo: Çin hükümeti ile Huawei'in derin bağları var

Pompeo: Çin hükümeti ile Huawei

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'in Çin hükümetiyle "derin bağları" olduğunu ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'in Çin hükümetiyle "derin bağları" olduğunu ileri sürdü.
Pompeo, Shenzen merkezli şirketin Çin Komünist Partisi ve elinde politik güç polunan siyasetçilerin bir "maşası" olduğunu iddia etti ve şirketi ABD'nin ekonomisi ve güvenliğine yönelik en büyük tehlike olarak tanımladı.
ABD vatandaşlarının Çin'in sisteminden haberdar olması gerektiğini söyleyen Pompeo, "Onların farklı kuralları var, bunu herkesin bilmesi gerek" dedi.
 


- İstanbul Ekonomi
Kaynak: DHA