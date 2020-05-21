Pompeo: Çin'in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsiz

Pompeo: Çin'in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsizBeril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Çin'in koronavirüsle savaşa katkılarının dünyaya verdikleri zarar karşısında önemsiz olduğunu vurguladı.

21.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:07

Pompeo: Çin'in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsiz

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Çin'in koronavirüsle savaşa katkılarının dünyaya verdikleri zarar karşısında önemsiz olduğunu vurguladı.

Pompeo, salgının yaklaşık 90 bin ABD vatandaşının hayatına mal olduğunu ve Mart ayından bu yana 36 milyondan fazla ABD vatandaşının işini kaybettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Pompeo, küresel düzeyde 300 bin kişinin hayatını kaybederken Çin Komünist Parti'nin başarısızlığının 9 trilyon dolara mal olduğunu belirtti. Pompeo, ABD'nin koronavirüsle savaşa karşı katkılarını küresel düzeyde 10 milyar dolar olarak belirtirken, Çin'in ise sadece 2 milyar dolarla katkı sağlamaya 'söz verdiğini' vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'Çin'in bu 2 milyar dolarlık yardım sözünü yerine getirmesini bekliyoruz' dedi.

Pompeo: Çin’in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Diyanet’ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Darbeci Hafter’den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor’dan gönderilen Yiğit Şengil’i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Haberler››Güncel››Pompeo: Çin'in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsiz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: TEKİRDAĞ Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar - Haber 13:05: Trakya Üniversitesi Akademisyenleri "Kriz döneminde editörlük ve yayıncılık" oturumunda - Haber 13:04: AEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 22 bin saat İSG eğitimi verecek - Haber 13:04: Tunç Soyer'den cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 13:04: Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı - Haber 12:17: Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı - Spor 11:41: Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı - Haber 11:35: Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak - Haber 11:24: Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti - Magazin 10:15: Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi - Haberler