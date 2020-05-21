Pompeo: Çin'in salgınla mücadeleye verdiği katkı, dünyaya zararının yanında önemsiz

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Çin'in koronavirüsle savaşa katkılarının dünyaya verdikleri zarar karşısında önemsiz olduğunu vurguladı.

Pompeo, salgının yaklaşık 90 bin ABD vatandaşının hayatına mal olduğunu ve Mart ayından bu yana 36 milyondan fazla ABD vatandaşının işini kaybettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Pompeo, küresel düzeyde 300 bin kişinin hayatını kaybederken Çin Komünist Parti'nin başarısızlığının 9 trilyon dolara mal olduğunu belirtti. Pompeo, ABD'nin koronavirüsle savaşa karşı katkılarını küresel düzeyde 10 milyar dolar olarak belirtirken, Çin'in ise sadece 2 milyar dolarla katkı sağlamaya 'söz verdiğini' vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'Çin'in bu 2 milyar dolarlık yardım sözünü yerine getirmesini bekliyoruz' dedi.