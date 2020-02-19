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Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmesini kınadı.

19.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:58Pompeo'dan basın kartları iptal edilen gazeteciler üzerinden Çin'e tepki
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmesini kınadı.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Çin hükümetinin WSJ muhabirlerine ilişkin attığı adıma tepki gösterdi.
Pompeo, açıklamasında, "Olgun ve sorumluluk sahibi ülkeler, özgür bir basının gerçekleri yansıttığını ve fikirleri ifade ettiğini anlar. Söylemleri kısıtlanan değil" dedi.
Öte yandan, dün ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Kaynak: AA

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