Pompeo'dan İsrail-Filistin barış planı değerlendirmesi

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış planının İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip yeterli ilgiyi göremeyeceğini beklediğini ifade ettiği ortaya çıktı.Washington Post gazetesi, Pompeo'nun New York merkezli Yahudi sivil toplum kuruluşu "Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı"nın kapalı bir toplantısında, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerine ulaştı.Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, bazı kişilerin, Donald Trump yönetiminin bu ay açıklanması beklenen barış planının "uygulanamayacağını" veya "ilgi görmeyeceğini" düşündüğünü ancak planın iyice düşünülmeden reddedilmemesi gerektiğini söyledi.Pompeo, "(Plan) reddedilebilir. Nihayetinde bu olabilir. 'Plan orijinal değildi. Bizim işimize yaramadı' veya 'İki iyi şey varken içinde dokuz kötü şey var. Biz yokuz' diyenler olacak. Ancak bizim için asıl mesele, bunu nasıl inşa edeceğimize yönelik gerçek görüşmeler yapabileceğimiz alanın olup olmayacağıdır." ifadelerini kullandı.Planın tek taraflı olduğunu kabul ettiTrump yönetiminin planıyla İsrail ile Filistin arasında donmuş çatışmaları tekrar başlatabileceğini ima eden Pompeo, tüm tarafların planı ciddi bir şekilde ele almasını ve ABD yönetimine planla ilgili kendini ifade etme fırsatı verilmesini umduğunu belirtti.Haberde, Pompeo'nun "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum. Bu algıyı anlıyorum. İnsanların dinlemek için alan bırakacağını ve bunun birazcık yürümesine müsaade edeceğini umuyorum." dediğine vurgu yapıldı.Planın başarısız olması haline yapılacaklar üzerine çalışma yürütüldüHaberde, ABD Dışişleri Bakanlığının planın ilgi çekmemesi durumunda yapılacaklar konusunu "önemli ölçüde değerlendirdiği" de Pompeo'nun toplantıda kullandığı dikkat çekici ifadelerinden biri olduğu kaydedildi.ABD Dışişleri'nin ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda neler yapılacağına dair de planlama yaptığı iddia edildi.Toplantıdan sonra Washington Post'a konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki katılımcı, Pompeo'nun, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan plan konusunda iyimser olmadığını sezdiğini ifade etti.Washington Post'a konuşan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Başkanı Malcolm Hoenlein ise Pompeo'nun açıklamalarının anlaşma ile ilgili potansiyel iddiaları yansıttığını ve bu konuda tuzağa düşülmemesi gerektiğini söylemeye çalıştığını ifade etti.- Trump'tan açıklamaİngiltere ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Donald Trump, Pompeo'nun Washington Post'a sızan açıklamalarına ilişkin soruları da yanıtladı.Trump, "Bakın, Orta Doğu'da barış planının başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. (Pompeo) Haklı olabilir. Yani çoğu kişi bunu söyleyebilir. İyi bir şansımız var ama bakalım ne olacak." dedi.İsrail'in seçim konusunda da karışık olduğunu ve hükümetin toparlanması gerektiğini belirten Trump, şöyle devam etti:"(İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu seçildi ancak eylüle kadar tekrar bu süreçten geçecekler. Bu gülünç. Bundan memnun değiliz. Ancak Orta Doğu'da barış planını başarabilirsek bu iyi olacak. Mike'ın (Pompeo) bunları söylemesini anlıyorum. Çünkü çoğu kişi bunun yapılamayacağını söylüyor. Belki de yapılabilir. Her zaman dediğim gibi neler olacağını göreceğiz."