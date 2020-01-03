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Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.

03.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:18 Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk tepki
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.
Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.
Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar." ifadesini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Süleymani'nin öldürülmesini kutlayan senatörlerin bazıları ise Trump yönetiminin bu saldırıyı Kongreye vermeden düzenlemesinin yanlış olduğunu savunan açıklamalar yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

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