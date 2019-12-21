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Pompeo'dan UCM'nin "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması" kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi.

21.12.2019 06:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:40 Pompeo'dan UCM'nin
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın verdiği karara tepki gösteren Pompeo, buna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Pompeo, açıklamasında, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal soruların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail'i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız." ifadelerini kullandı.
Filistin'i bağımsız bir devlet olarak görmediklerini belirten Pompeo, Filistin'in UCM de dahil olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşlara devlet olarak katılma hakkına sahip olmadığını savundu.
Pompeo, ayrıca ABD ve İsrail'in UCM'ye üye olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"ABD olarak, UCM'nin Roma Statüsünün bir parçası olmayan taraflara karşı çıkarımda bulunmasına uzun zamandır itiraz ediyoruz. UCM'ye katılmayı seçen ulusların kararına saygı duyuyor ve buna karşılık olarak ABD ve İsrail'in buna katılmama kararına saygı duyulmasını istiyoruz. İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanmasına derinden, sıkı ve tutarlı bir şekilde bağlıyız. Bu çatışmayı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu doğrudan müzakerelerdir."
UCM'nin soruşturma başlatma kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.
Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etti.
İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.
Başvuru 2015'te yapıldı
Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.
Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.
UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık'ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda'nın, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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