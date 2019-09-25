Haberler » Dünya » Haber

Pompeo: iran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor" dedi.

25.09.2019 10:33Pompeo: iran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor" dedi.
Pompeo, açıklamasında, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bu hala değişmedi. Ortadoğu'ya istikrar ve refah getirmek ve İran'ın dünya çapında yıkıcı davranışlarda bulunmak için gereken kaynaklara erişimini engellemek için, sahip olduğumuz tüm araçları kullanarak birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR SPONSORU"

Ayrıca Pompeo, "İran'ın yıkıcı davranışlarına devam etmesine izin verilmemelidir. İran halkı ve dünya için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), dünyanın en büyük terör sponsoruna BM silah ambargosunun devam etmesini sağlamada hayati bir rolü var" açıklamasında bulundu.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:33 Video: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
12:30 Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
12:15 Fransa: Ünlü Beaujolais bağlarında Bulgar işçilerin köle gibi çalıştırıldığı iddiası
12:08 Zelenskiy: trump'la görüşmemiz 'özel ve gizli'
11:54 Afganistan: 39 taliban militanı öldürüldü
11:45 Eski Cezayir Cumhurbaşkanı'nın kardeşi ile istihbarat başkanlarına 15 yıl hapis cezası
11:30 Kurtulmuş: Türkiye için IMF defteri kapandı