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Pompeo: İran'ın nükleer çalışmaları harekete geçmeyi gerektiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, İran'da devam eden nükleer çalışmalara küresel bir tepki verilmesi gerektiği uyarısını yaptı.

07.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:38 Pompeo: İran'ın nükleer çalışmaları harekete geçmeyi gerektiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, İran'da devam eden nükleer çalışmalara küresel bir tepki verilmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, uluslararası kapsamda İran'da devam eden nükleer çalışmaların endişe verici olduğu belirtilirken, Pompeo şu değerlendirmeyi yaptı: "İran'daki nükleer çalışmalarda son zamanlarda izlenen artış, yönetimin komşularının egemenliğine zarar verilirken, uluslararası topluma İran'ın şiddet ve terörünü kabul ettirmeden oluşan hedeflerini ortaya koyuyor. İran'ın son saldırıları ve provokasyonları sebebiyle endişeli olmakta haklı olan uluslararası toplum üyeleri, İran'ın bir nükleer silahla nasıl davranacağını tahmin edebilir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecektir. İran'ın yaygınlaşma hassasiyeti taşıyan eylemlerinin artması İran'ın kendisini olası bir nükleer yaygınlaşmada ne şekilde konumlandırdığını gösteriyor. Şimdi, bütün ülkelerin bu yönetimin nükleer zorbalığını reddetme ve baskıyı artırmak için ciddi adımlar atma zamanıdır. İran'ın devam eden nükleer provokasyonları, harekete geçmeyi gerektiriyor."



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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