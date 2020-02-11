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Pompeo: "Jeffrey'i Suriye'deki adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

11.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:58Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için 'ya gönderdiğini belirtti.
Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pompeo, Suriye, Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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