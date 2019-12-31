Haberler » Dünya » Pompeo Kıbrıs'a gidiyor: 'Türkiye'ye karşı işbirliği ele alınacak' - Haberler

Pompeo Kıbrıs'a gidiyor: 'Türkiye'ye karşı işbirliği ele alınacak'

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi.

31.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:41 Pompeo Kıbrıs'a gidiyor: 'Türkiye'ye karşı işbirliği ele alınacak'

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 Ocak'ta 'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi. 

Pompeo'nun ziyaretinde ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuların ele alınacağını belirten Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti. 

 'TÜRK KIŞKIRMATLARI'

Rum Bakan şöyle devam etti: "Özellikle Doğu Akdeniz'de kışkırtmaların yaşandığı bir dönemde bölgesel konular üzerine görüş teatisinde bulunma fırsatına sahip olacağız ve Pompeo ile Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan'ın bölgede kurduğu işbirliklerini ele alacağız.  Ayrıca, Amerikan hükümetinin, Doğu Akdeniz'de yasa dışı Türk eylemlerinin sonlandırılmasına nasıl yardımcı olabileceği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin Crans Montana'da kesildiği yerden yeniden başlaması konusu ele alınacak."

Pompeo'nun Kıbrıs'a yapacağı ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceği açıklandı.

Öte yandan Rum Bakan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Libya konusu ele alındı.



Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:28   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın - Haberler
12:27   Manisa'da karla mücadele gece boyu devam etti - Haberler
12:26   "Baba Parası" ve "Ip Man 4: Final" yarın vizyona girecek - Haberler
12:25   Bilecik İl Müftülüğü Aralık ayı personel toplantısı - Haberler
12:21   MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin... - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
10:57   Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti - Haberler
10:50   Avustralya'da alevler kasabayı sardı, 4 bin kişi tahliye edildi - Haberler
31.12.2019 12:33:20