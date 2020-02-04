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Pompeo: "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye rejim güçlerini gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" dedi.

04.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:40Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye rejim güçlerini gerilimi tırmandırmakla suçlayarak, "NATO müttefiki 'nin yanındayız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarını kınayarak İdlib'de Türk askerlerini hedef alan rejim güçlerini gerilimi tırmandırmakla suçladı. Pompeo, "ABD olarak İdlib halkına yönelik devam eden haksız ve acımasız saldırıları bir kez daha kınıyoruz" dedi.
Pompeo, "Koordinasyon ve gerilimi düşürmek için kullanılan gözlem noktasında görev yapan birden fazla Türk personelinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrasında NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin haklı müdafaa eylemlerini tam olarak destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Pompeo, "Türkiye'nin kendini savunmaya yönelik haklı eylemlerini tamamen destekliyoruz" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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