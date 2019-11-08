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Pompeo: NATO'nun değişmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'da Berlin Duvarı yıkılışının 30'uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık 'gelişmesi ve değişmesi' gerektiği uyarısını yaptı.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30 Pompeo: NATO'nun değişmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'da Duvarı yıkılışının 30'uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık 'gelişmesi ve değişmesi' gerektiği uyarısını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 'beyin ölümünün' gerçekleştiğine ilişkin eleştirilerine paralel olarak Pompeo da, NATO'nun 'gelişmesi ve değişmesi' gerektiğini, bunun olmaması durumunda ittifakın hükümsüz olma riski taşıdığını belirtti. Pompeo, şunları söyledi:

"Kuruluşundan 70 yıl sonra, NATO'un artık gelişmesi ve değişmesi, günümüz şartlarının gerçeklikleri ve zorluklarıyla karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Eğer ülkeler, NATO'ya gerekli kaynakları sağlamadan güvenlikten faydalanabileceklerini düşünürlerse, sözlerini yerine getirmezler, bu da NATO'nun etkisiz ve hükümsüzleşmesi riskini oluşturur."

Pompeo, iki gün sürecek olan Almanya ziyareti kapsamında, Berlin Duvarı yıkılışının 30'uncu yıldönümü anmalarına katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada ABD ve Almanya ilişkilerine ilişkin bazı noktalara da değinen Pompeo, ayrıca Çin ve Rusya'ya karşı çeşitli uyarılar yaptı. Pompeo, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin 'oluşturdukları tehditleri tespit etmenin Batı'daki özgür ulusların sorumluluğu' olduğunu söyledi. ABD ve müttefiklerinin 'oldukça zor şartlarda kazanılmış olan zaferlerini korumaları' gerektiğini belirten Pompeo ayrıca, "Özgür olmayan ülkelerle bir değer yarışındayız" dedi.

Pompeo, çalışmaları devam eden ve Rusya'dan Almanya'ya uzanan Nord Stream petrol hattının, 'Avrupa'daki enerji talebinin tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eline'  geçmesi anlamına geldiğini belirtti. Bunun yanında Pompeo, Almanya yönetiminin yeni nesil mobil ağ altyapısı çalışmaları tekliflerinde Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin de yer almasına paralel olarak, Almanya'da '5G ağ çalışmaları yapmak isteyen Çinli şirketlere karşı' dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mike Pompeo'nun Berlin'de yaptığı konuşma



Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: DHA

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