25.06.2019 17:18
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Pompeo'nun Hindistan ziyareti protesto edildi

Pompeo

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sol görüşlü yüzlerce kişi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Hindistan'a gerçekleştireceği ziyareti protesto etti.

Hindistan 'ın başkenti Yeni Delhi 'de sol görüşlü yüzlerce kişi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'nun Hindistan'a gerçekleştireceği ziyareti protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Hindistan'a gerçekleştireceği ziyaret başkent Yeni Delhi'de sol görüşlü gruplar tarafından protesto edildi. ABD'nin siyasi politikalarını eleştiren göstericiler, "Ellerinizi İran 'ın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıyarak, "Amerika'yı düşüren savaş" şeklinde slogan attı.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan'a geçmesi bekleniyor. Pompeo'nun Hindistan temasları kapsamında mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile buluşması öngörülüyor.

İran'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesini sebep gösteren ABD Başkanı Donald Trump , dün İran'a ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzalamıştı. - YENİ DELHİ
Kaynak: İHA
Yeni Delhi , Amerika Birleşik Devletleri , Hindistan , 3. Sayfa

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