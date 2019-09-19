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Pompeo'nun 'savaş nedeniydi' açıklamasına Zarif'ten cevap: Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'a atıfta bulunarak, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" sözlerine cevap verdi

19.09.2019 15:00Pompeo'nun 'savaş nedeniydi' açıklamasına Zarif'ten cevap: Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı?
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'a atıfta bulunarak, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" sözlerine cevap verdi.

Zarif, sosyal medyadan ABD Başkanı Donald Trump'ı da etiketleyerek yaptığı açıklamada, "Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı? Bolton'un B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları için dua etmeliler. Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler" dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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