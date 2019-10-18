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Pompeo Türkiye'den sonra İsrail'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara'dan sonraki durağı Kudüs oldu.

18.10.2019 16:33Pompeo Türkiye'den sonra İsrail'e gitti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara'dan sonraki durağı Kudüs oldu. Pompeo'nun Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde "İran'a karşı çabalar" masaya yatırıldı.Perşembe günü Türkiye'ye gelerek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyonla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla bir dizi görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'dan sonraki durağı Kudüs oldu.

Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Pompeo'nun gündeminde İran ve Suriye vardı. Görüşme sonrasında gazetecilere konuşan Pompeo bölgede İran tehdidine karşı ortaya konulan çabaların tartışıldığını belirterek, "Birlikte Ortadoğu'da istikrarı nasıl sağlayabileceğimiz üzerine düşüncelerimizi paylaştık ve dünyanın Ortadoğu'da karşılaştığı sorunlarla ortak bir şekilde mücadele etmek için çabalarımızı nasıl artırabileceğimize ilişkin konuştuk" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Pompeo'nun yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu durdurma kararı da gündeme geldi. Kararı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Netanyahu, "Olayların en iyi şekilde sonuçlanacağını umuyoruz" şeklinde konuştu. Netanyahu Türkiye'nin askeri harekatını sert bir şekilde eleştirerek "etnik temizlik" ifadesini kullanmıştı.

İsrail, Suriye'deki Kürtleri ülkenin kuzeyindeki İslamcı muhaliflere karşı bir denge unsuru olarak görüyor. İsrail yönetiminin ayrıca ABD'nin bölgeden çekilmesiyle oluşacak boşluğu İran'ın dolduracağı yönünde endişeleri olduğu biliniyor. Pompeo'nun Ankara'nın ardından yaptığı Kudüs ziyaretinin de bu endişeleri hafifletmeye yönelik olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kudüs ziyaretinin ardından Cuma günü Brüksel'e uçarak burada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Reuters, DW/BK, BK

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail, Kudüs, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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