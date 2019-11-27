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Pompeo: Türkiye'nin S-400'leri test etmesi endişe verici

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin S-400'leri test etmesini "endişeyle" karşıladığını ifade etti.

27.11.2019 02:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:53Pompeo: Türkiye'nin S-400'leri test etmesi endişe verici
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'nin S-400'leri test etmesini "endişeyle" karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise "S-400'lerin NATO güvenlik sistemlerine entegre edilmeyeceğini" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesini "endişe verici" olarak nitelendirdi. Washington'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin S-400'leri test etmek amacıyla F-16'ların başkent Ankara semalarında uçtuğu haberlerinin sorulması üzerine, "Evet, bu endişe verici" cevabını verdi.
Ankara'ya S-400'lerin aktive edilmesini istemediklerini kesin biçimde ifade ettiklerini söyleyen Pompeo, Washington ile Ankara arasında ihtilafa neden olan konunun çözümü için müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Pompeo, çözüme ilişkin hala umutlu olduklarını sözlerine ekledi.
Pazartesi günü Türk basınında yer alan haberlerde Ankara'da F-16'ların yaptığı alçak uçuşlarla S-400'lerin radar bağlantısının test edildiği belirtilmişti.

Kalın: S-400'ler NATO güvenlik sistemlerine entegre edilmeyecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da S-400'lere ilişkin bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, S-400'lerin Rusya'dan alım kararının bir gecede alınmadığını belirten Kalın, bu sistemlerin NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyeceğini söyledi. Kalın, S-400'ler için "Kendi başına müstakil bir savunma sistemi olarak kalacak. Bu konudaki endişeler giderilebilir" ifadelerini kullandı.
Kalın, teknik detaylar üzerindeki çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

ABD'yle aşılamayan kriz Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri alması başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinin tepkisini çekmişti.
S-400'lerin NATO'ye entegre askeri teçhizatla birlikte kullanıldığında hassas teknolojik bilgilerin sızabileceğinden endişe ediliyor.
S-400'ler nedeniyle Ankara'ya karşı yaptırım tehdidinde bulunan ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Washington yönetiminin S-400'ler aktive edilmediği takdirde yaptırım seçeneğinin rafa kaldırılabileceği önerisi Türkiye tarafından reddedilmiş, kriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede de aşılamamıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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