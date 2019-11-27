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Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ün telefonda Kolombiya'daki gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

27.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:58Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Devlet Başkanı Ivan Duque'ün telefonda Kolombiya'daki gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Duque arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Pompeo'nun, Duque'e sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Pompeo, Başkan Duque'ün Kolombiya'daki eylemleri dikkate alarak diyalog masasına oturmasından memnuniyet duyduklarını ve bu adımı ülkede barış, güvenlik ve refahın sağlanması adına Kolombiya halkıyla birlikte çalışma fırsatı olarak gördüklerini belirtti. Bakan Pompeo ayrıca, barışçıl ve demokratik ifadeyi kolaylaştırma çabaları konusunda ABD'nin Kolombiya hükümetine olan desteğini vurguladı."
Kolombiya'daki gösteriler
Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.
Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.
Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu.
Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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