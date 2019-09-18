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Pompeo ve Veliaht Prens Selman 'Aramco' saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile arkasında İran olduğu iddia edilen 'Aramco saldırısını' görüştü.

18.09.2019 23:40Pompeo ve Veliaht Prens Selman 'Aramco' saldırısını görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile arkasında İran olduğu iddia edilen 'Aramco saldırısını' görüştü.

Suudi Arabistan'ın Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı sonrası Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cidde kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Suudi Arabistan resmi haber ajansı görüşmede Aramco saldırısının ele alındığını açıklarken, görüşmenin detayına ilişkin bilgi ise verilmedi.

Pompeo, görüşme öncesi havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husi milisler tarafından üstlenilen arkasında ise İran'ın olduğu iddia edilen Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırıların 'savaş nedeni' olarak görülebileceğini söylemişti. Husiler'in saldırıyı üstlenmesini 'hileli bir iddia' olarak değerlendiren Pompeo, "Bu Ayetullah'ın global enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor" demişti. - CİDDE

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Mike Pompeo, Politika

Kaynak: İHA

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