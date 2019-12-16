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Ponck ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü ligde Konyasor ağlarına attı.

16.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:08Ponck ilk golünü attı
Medipol 'in başarılı stoperi Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü ligde Konyasor ağlarına attı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde ile 1-1 berabere kaldı. Skrtel'in sakatlığında Teknik Direktör Okan Buruk'un savunmada şans verdiği ve gösterdiği başarılı performansla da taraftarın beğenisini kazanan Ponck, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü de attı. Bugüne kadar 6'şar Avrupa Ligi ve Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ile Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 müsabakada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Konyaspor'a attı. Maçın 26. dakikasında Visca'nın ortasında ağları sarsmayı başaran Ponck, aynı zamanda kariyerinin 5. golüne imza atmış oldu.

Başakşehir, Carlos Ponck'u sezon başında Portekiz takımlarından Desportivo Aves'den transfer etmişti. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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