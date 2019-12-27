Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğusunda bulunan Alabama eyaletinin Geneva şehrinde meydana gelen feci trafik kazasında aynı grupta dans eden 3 dansçı kız hayatını kaybederken, 2 kız ise yaralandı.

ÖLEN 2 KIZ, ARACIN ÖN KOLTUĞUNDA OTURUYORDU

Alabama eyaletinin Geneva ilinde noel eğlencesinden döndükleri öğrenilen kızların içinde bulundukları SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki meşe ağacına çarptı. Olayda SUV'un ön tarafında oturdukları öğrenilen 2 kız ile sürücü koltuğundaki arkadaşları can verdi. SUV'un arka koltuğunda oturan 2 kız ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

OKUL TAKIMININ DANSÇILIĞINI YAPIYORLARDI

İsimleri Addyson Martin, Emilee Fain ve Cassidy Dunn olarak açıklanan ve 16 yaşında oldukları öğrenilen kızlar, aynı okul takımının dansçılığını yapıyorlardı.

KAZAYA 'GEYİK' SEBEBİYET VERMİŞ OLABİLİR

Kazayla ilgili açıklama yapan Teğmen Michael McDuffie, kazanın sebebini henüz tam olarak belirleyemediklerini, ancak ağaçlık bir bölgede olmasından dolayı karşılarına bir geyiğin çıkması sonucu kontrolü kaybettikleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirttiler.

"ÇOK KORKUNÇ"

Alabama'nın Geneva ili yargıcı Donny Adkinson olayla ilgili "Sadece korkunç, çok üzgünüz" açıklamalarında bulundu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonucu tavanı komple yok olan SUV tipi araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılabildi.