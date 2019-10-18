Haberler » 3. Sayfa » Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan kadının dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.

18.10.2019 11:06Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi
Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında bin 50 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan kadının dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi.

Bursa'da ponzi olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil (38) ile 8 tutuksuz sanıktan Gökhan Ş., Deniz Ü., İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek, şikayetlerini sürdürdü. Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34 Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede
11:27 Hatay'da tarım işçilerini taşıyan otobüs ile tır çarpıştı: 20 yaralı
11:21 5.8'lik depremde yıkılan minarenin ikizi sökülmeye devam ediyor
11:25 Gaz kokusu mahalleyi ayağa kaldırdı
11:15 Ceyhan'da silahlı saldırı: 3 yaralı
11:06 Ponzi Arzu dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi
11:06 Kahramanmaraş'ta orman yangını
18.10.2019 11:42:59