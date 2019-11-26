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"Ponzi" Arzu'ya 300 yıl hapis talebi

"Ponzi" Arzu'ya 300 yıl hapis talebiBURSA - Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadının 300 yıl hapsi isteniyor.

26.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:29
"Ponzi" Arzu'ya 300 yıl hapis talebi
BURSA - 'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadının 300 yıl hapsi isteniyor.
Bursa'da ponzi olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ev hapsinde olan Arzu Mertgil, katıldı. 'Peruk' takarak görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, bu duruşmada baş örtüsü takarak hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Mertgil, suçlamaları kabul etmedi.

Savcı 455 yıla kadar hapis cezası istedi
Öte yandan cumhuriyet savcısı 7 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etti. Ayrıca diğer sanıklar Gökmen Ş. için 22 mağdurdan 110 yıl, Serkan Ç. 6 mağdur için 30 yıl, Selçuk T. için 3 mağdur 15 yıl hapis cezası istedi. Savcı, Reşat A., Azime K. ve Erkan K. hakkında ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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