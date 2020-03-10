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Pool Bilardo Şampiyonu Görhan Öney

08 Mart 2020 tarihleri arasında Joker Bilardo Spor Salonu'nda yapıldı.

10.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:51
Pool Bilardo Şampiyonu Görhan Öney
08 Mart 2020 tarihleri arasında Joker Bilardo Spor Salonu'nda yapıldı.

Düzce 'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Joker Bilardo Salonu'nda yapılan Pool Bilardo Turnuvasına 16 sporcu katıldı. 4'lü gruplar halinde yarışan sporcular çekişmeli maçlara sahne oldular. Turnuva sonunda Görhan Öney birinci, Emre Açan ikinci, Hakan Güngör ve Melih Bakan üçüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Spor
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