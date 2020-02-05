Haberler » Güncel » Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak - Haber

Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak

Türk pop-rock müziğinin öne çıkan gruplarından Gripin, Boyner'e müzikseverlerle bir araya gelecek.

05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:26Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak
Türk pop-rock müziğinin öne çıkan gruplarından Gripin, 'e müzikseverlerle bir araya gelecek.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin'i sevenleriyle buluşturacak.
Etkinlik, Cat ve Boyner'in iş birliği ile 8 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek. Gripin, etkinlik kapsamında sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca, Gripin hayranları, grubun üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.
Müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, gelecek dönemlerde farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.

Boyner, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:59:57