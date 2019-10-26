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Pop sanatçısı Buray, Bursa'da konser verdi

Bursa'da bir alışveriş merkezinin 20'nci yılına özel düzenlediği etkinlikte pop müzik sanatçısı Buray, Bursalı müzikseverlerle bir araya geldi.

26.10.2019 09:22Pop sanatçısı Buray, Bursa'da konser verdi
Bursa'da bir alışveriş merkezinin 20'nci yılına özel düzenlediği etkinlikte pop müzik sanatçısı Buray, Bursalı müzikseverlerle bir araya geldi.
Alışveriş merkezinin meydanında gerçekleştirilen konsere Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konser öncesinde Bursalı vatandaşların alışveriş merkeziyle ilgili anıları müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Buray, Bursalı sevenleri eşliğinde "Deli Divane", "Kimsenin Suçu Yok" ve "Mecnun" gibi şarkıları seslendirdi.
Konser sonunda sanatçı Buray "10. Yıl Marşı"nı Bursalılarla birlikte söyledi.

Bursa, Buray, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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