Pop Şarkıcısı Berksan'dan Şaşırtan Benzetme: Müzik Karım, Çilek Beach Metresim

Pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Berksan yeni single çalışması "Sakin" ile Yasemin Şefik'in Best FM'de ki programına konuk oldu. "Yazdığım şarkıları saat kaç olursa olsun kardeşim Turaç'la beraber stüdyoya gelen herkese dinletmek istiyorduk. Hatta dinletiyorduk. Ama artık kendimi tutuyorum" diye anlatan şarkıcı Berksan programda kahkaha dolu açıklamalarda da bulundu.

"BİRİNİ SEÇMEM GEREKİYORDU"

Yasemin Şefik'in "Yaz yaklaşıyor açacak mısın beach?" sorusu üzerine sevilen şarkıcı Berksan; "Çilek markasını farklı şehirlere isim haklarını sattım ve güzel de gidiyor. Çok yoğunum ve bu sene Çilek Beach olacak ama ben pek olamayacağım. Bir yandan müzik çalışmalarım bir yandan club ve beach zor oluyor. Severek yapıyorum işletme işini ama kolay değil. Hatta bakın müzik karım, beach ise metresim gibi... Birini seçmem gerekiyordu. Müziği seçtim" dedi.