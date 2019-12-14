Popçu Tan Taşçı, yüzünü saçlarıyla gizleyen saplantılı kadın hayranını savcılığa şikayet etti

Popçu Tan Taşçı da saplantılı hayran tacizinden nasibini alan ünlüler arasında yerini aldı. Taşçı, yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın hayranının kendisini gölge gibi takip ettiğini anlayınca "Korkuyorum" diyerek savcılığa şikayette bulundu.

HER KONSERİNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

38 yaşındaki ünlü popçu , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini açıkladı. Sabah'ın haberine göre,şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası saplantılı hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

"ŞEHİR DIŞINDA BİLE TAKİP"

Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı ise şöyle aktardı: "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."