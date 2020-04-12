Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor

Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.

12.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:04
Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor

Galatasaray 'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal 'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gheorghe Popescu, Galatasaray, Arsenal, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Spor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal’ı unutmadı Spor
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı unutmadı
Ankaragücü’nün eski oyuncusu, Mbappe transferini açıkladı Spor
Ankaragücü'nün eski oyuncusu, Mbappe transferini açıkladı
Ali Koç, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi Spor
Ali Koç, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi
Maaşı düşüyor! Galatasaray, Muslera’ya yeni teklif yapacak Spor
Maaşı düşüyor! Galatasaray, Muslera'ya yeni teklif yapacak
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Spor
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor Spor
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor
Haberler ›› Spor ››Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:50: FIFA'dan kulüplere transfer müjdesi - Spor 19:50: Gheorghe Popescu: "Galatasaray'da tarih yazdık" - Spor 19:04: Popescu, UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor - Spor 18:50: Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı. - Spor 18:30: Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim - Spor 17:53: Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek - Spor 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber