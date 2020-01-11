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Popov bordo-beyazlı formayı giydi

Süper Lig'den Popov'u kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Antalya kampında oyuncuya bordo-beyazlı formayı giydirdi.

11.01.2020 00:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:27Popov bordo-beyazlı formayı giydi
Süper Lig'den Popov'u kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri , kampında oyuncuya bordo-beyazlı formayı giydirdi.

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz'le birlikte İstanbul'da kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Strahil Popov, Antalya kampına gelerek formayı giydi.

Transferle ilgili Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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