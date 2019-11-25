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Popstar Bayhan Batman'da konser verdi

Katıldığı bir ses yarışmasında adından söz ettiren Bayhan, Türkiye Turnesi kapsamında Batman'a gelerek ilk konserini burada verdi.

25.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:34Popstar Bayhan Batman'da konser verdi
Katıldığı bir ses yarışmasında adından söz ettiren Bayhan, Turnesi kapsamında 'a gelerek ilk konserini burada verdi.

Ücretsiz halk konseri veren Bayhan, Batman'a sevenleri ile buluştu. Batman'dan genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkeklerin hınca hınç doldurduğu konsere, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve 'tan da yoğun katılım oldu. Söylediği parçalarla salondakilere unutulmaz bir an yaşatan Bayhan'a sevenleri de hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede Batmanlılara seslenen Bayhan, "Sahnelere döndüm. Hem sahnelere dönüşümü hem Türkiye turnemin ilk konserini Batman'da sizlerle birlikte kutluyor olmak mutluluk verici. Batman, benim başlangıcım" dedi.

Bayhan'ın Türkiye turnesi kapsamında 81 ilde konser vereceği ve önümüzdeki aylarda da albüm çıkaracağı öğrenildi. - BATMAN

Türkiye, Şırnak, Batman, Magazin

Kaynak: İHA

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