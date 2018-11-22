Popstar Bayhan, Oyunculuk Konusunda Kararını Verdi

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, kendisine gelen oyunculuk tekliflerini kabul etmediğini açıkladı.

OYUNCULUK TEKLİFİ ALIYOR

Popstar yarışmasıyla üne kavuşan Bayhan, Deliler Fatih'in Fermanı filminin galasına katıldı. Erkan Petekkaya hayranı olduğunu belirten Bayhan Gürhan, sık sık oyunculuk teklifleri aldığını söyledi. Petekkaya'ya gişede bol şans dileyen Bayhan, Osmanlı padişahlarından birini canlandırmak istediğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ÖNCELİK MÜZİK YAPMAK"

Tarihe küçük yaşlardan beri çok meraklı olduğunu dile getiren şarkıcı, "Benim için öncelik müzik yapmak. Tabii ki beni cezbedecek bir rol gelirse düşünürüm. Şimdilik oyunculuk tekliflerini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.