Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da

Popüler canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, artık Mac kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Logitech'e ait şirket, kullanıcıların artık Mac için Streamlabs OBS'yi (Open Broadcaster Software) kullanabileceğini, Twitch ve YouTube ile entegre olduklarını açıkladı.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da
Popüler canlı yayın yazılımı Streamlabs OBS, artık Mac kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Logitech 'e ait şirket, kullanıcıların artık Mac için Streamlabs OBS'yi (Open Broadcaster Software) kullanabileceğini, Twitch ve YouTube ile entegre olduklarını açıkladı.

Streamlabs OBS, Open Broadcaster Software'i temsil eden OBS'ye benzer şekilde tasarlanmış bir yazılım olup, geçtiğimiz yıl Logitech tarafından satın alınmıştı. Kullanımı ücretsiz olan yazılım, temelde herhangi bir hizmetin akışını sağlamasıyla biliniyordu.

Çevrimiçi ekranınınzı güzelleştirmek ve özelleştirmek için kullanabileceğiniz temalara sahip olan Streamlabs, kullanım olarak da normal OBS'den biraz daha kolay. Ayrıca yazılımın profesyonel içerik oluşturuculara yönelik daha fazla özellik getiren ücretli bir sürümü de bulunuyor.

Streamlabs; Twitch, YouTube, Mixer ve Facebook gibi platformlarla entegre olduklarını dile getirdi. Bu, yayıncıların deneyimi özelleştirmelerine ve platformların her birinde içeriklerinden para kazanmalarına olanak tanıdığı anlamına geliyor.

"Şu anda Mac'te Streamlabs OBS'nin en iyi sürümünü oluşturmak için beta testimizden gelen geri bildirimleri entegre etmeye odaklanıyoruz." şeklinde bir duyuruda bulunan şirket, MacOS kullanıcılarının Streamlabs için beklemede kalmasını istiyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Logitech, Mac, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Popüler Canlı Yayın Yazılımı Streamlabs OBS, Artık MacOS'da - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

11:54: Kadın muhtarlar 'evde kalan' yaşlılar için harekete geçti - Haberler 11:53: Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede - Haberler 11:51: Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu - Haberler 11:50: Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı - Haberler 11:50: Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu