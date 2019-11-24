Porno yıldızlarının Instagram hesapları neden siliniyor?

Instagram bu yıl yüzlerce porno yıldızı ve seks işçisinin hesaplarını kapattı. Pek çok kişi, bu insanların ana akım ünlülerden daha farklı bir muamele gördüğünü ve bunun ayrımcılık olabileceğini söylüyor.

Porno aktörlerinin platformda kalması için en büyük çabayı sarf edenler arasında yer alan Yetişkin Performans Aktörleri Loncası Başkanı alana Evans "Instagram hesabımı Sharon Stove veya başka bir onaylı hesap sahibi gibi kullanabilmem gerekir ama böyle bir şey yaparsam hesabım kapatılır" diyor.

Evans'ın liderliğindeki lonca, seks veya çıplaklık içermeyen paylaşımları nedeniyle 1.300'den fazla porno aktörü veya seks işçisinin hesabının Instagram içerik moderatörleri tarafından sitenin topluluk standartlarını ihlal etme gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

"Ekmeğimizi kazanma yöntemimizi beğenmedikleri için bize ayrımcılık yapıyorlar" diyen Evans, Haziran ayında Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonucunda kaldırılan hesaplara dair yeni bir itiraz yolu geliştirildi.

Fakat görüşmelerin yazın kesilmesinin ardından Instagram tekrar hesapları kapatmaya başladı.

'Son damla'

Evans özellikle Eylül ayında porno yıldızı Jessica Jaymes'in hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabının kapatılmasına çok üzüldüğünü söylüyor:

"Jessica'nın hesabının silinmesi kalbimi kırdı. Bu bardağı taşıran son damla oldu."

900 bin kişinin takip ettiği bu hesap sonradan tekrar erişilebilir oldu.

Yetişkinlere özel içerik üretenlere göre 2018 sonunda bir grup insan, porno yıldızlarının sosyal medya hesaplarını kapatma amacıyla bir araya geldi ve bir kampanya başlattı.

Hesap sahipleri bu tarihten itibaren tehdit içeren, rahatsız edici mesajlar aldıklarını söylüyor.

Omid adlı anonim bir hesap, yüzlerce paylaşımın kaldırılmasının arkasında kendisinin olduğunu gururla belirten paylaşımlar yapıyor.

Porno yıldızı ve seks işçileri hakları savunucusu Ginger Banks, hedef alınan ilk hesaplardandı.

Banks "Bir hesabı 300 bin takipçiye ulaştırmak için zamanınızı ve emeğinizi harcadıktan sonra bunun silinmesi insanı yıldırıyor" diyor ve ekliyor:

"Kurallara uysanız bile hesabınız siliniyor ve bu bizi öfkelendiriyor."

Banks, porno yıldızları ve seks işçilerini sosyal medyadan kovmanın bu grupları ötekileştirmenin bir diğer yolu olduğunu ve bu kişilerin bazen ana, bazen de tek pazarlama kanalının Instagram olduğunu vurguluyor:

"Bizi şikayet edenler bu yolla gelirlerimizi etkilediklerini anlamıyor veya bu durumu umursamıyor. Bizim bu mesleği yapmamamız gerektiğini, yok olmamız gerektiğini düşünüyorlar."

Teknoloji devrimi

Pornografi endüstrisini dönüştüren teknoloji devrimi porno yıldızlarının ve seks işçilerinin bağımsız bir şekilde hareket etmesini, webcam siteleri, abonelikle çalışan siteler veya isteğe özel video ürettikleri siteler üzerinden para kazanmalarını sağladı.

Çoğu Instagram'da kendilerini tanıtarak ürünlerinin reklamlarını yapıyor.

Yetişkinlere özel film yapımcıları da aktör seçerken Instagram'daki takipçi sayısını dikkate alıyor.

Instagram hesabı silindiğinde ise hayranlarına erişimini ve yıllar içinde geliştirdikleri iş bağlantılarını kaybediyorlar. Bu da gelirlerine ciddi bir etki bırakma potansiyeli doğuruyor.

Porno yıldızları paylaşımlara dair kuralların ve bunların uygulanışının çok muğlak olduğunu, pek çok ünlünün çok daha açık fotoğraflar paylaştığını fakat porno yıldızları gibi yaptırımlara maruz kalmadıklarını savunan Banks, "Instagram'da asla açık fotoğraflar paylaşmam" diyor ve ekliyor:

"Ama tayt giydiğim bir fotoğraf bile aşırı provokatif bulunup şikayet edilebiliyor. Bu şirketlerin neyin sanat neyin pornografi olduğuna karar vermesine ve bizi cezalandırmalarına izin veriyoruz."

Facebook'un yanıtı: İtiraz hakkı getirdik

Instagram'ın sahibi olan Facebook'tan bir temsilci, BBC'ye yaptığı açıklamada "Küresel çeşitliliğe sahip bir toplulukta çıplaklık ve cinselliğe dair kurallar koyarak herkesi, özellikle de çocukları korumayı hedefliyoruz" dedi.

Facebook temsilcisi "Bir içeriğin kuralları ihlal ettiği belirtiliyorsa harekete geçiyoruz. İnsanlara bu karara itiraz etme hakkı da tanıyoruz ve bir şeyi yanlışlıkla kaldırmışsak düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Facebook topluluk yönergesine göre kullanıcıların birbirlerinden çıplak fotoğraf, cinsel içerik veya seks temalı yazışma istemesi yasak.

Bunlara argo kelimeler ve cinsel referanslarla kullanılan emojiler de dahil.

Fakat bu moderatörlerin uyguladığı yönergeler halkla paylaşılmıyor.

Seks işçileri Facebook'un dünyanın en muhafazakar ülkelerindeki kuralları çiğnememeyi ifade özgürlüğüne ve adil olmaya tercih ettiğinden endişeleniyor.

Porno endüstrisini haberleştiren XBIZ yayınının editörlerinden gazeteci Gustavo Turner, Silikon Vadisi'nin kullanıcılara çocuk gibi davranma eğilimine girdiğini söylüyor:

"Facebook Crushes adında bir çöpçatan uygulaması çıkarıyor ve o uygulamada bile seks sohbetini yasaklıyor. Bireyler arasında rızaya dahil, ticari olmayan sohbetleri bile…"

Sanat da sansürleniyor

Sosyal medya platformlarının kurallarından etkilenenler yalnızca porno yıldızları ve seks işçileri değil.

Yazar, şair ve sanatçı Rachel Rabbit White'ın hesabı, New York'taki Leslie-Lohman Müzesi'ndeki Queer Seks İşçiliğinin Devrimci Sanatı adlı bir sergiden fotoğraflar paylaştığı için kapatıldı.

White, "Tanınmış bir galeriden arşiv değeri taşıyan, tarihsel önemi çok büyük olan lezbiyen erotik görselleri paylaşmıştım" diyor ve ekliyor:

"Meme uçlarını ve cinsel organları kadraja almamaya özellikle dikkat ettim. Ama birkaç saat içinde hesabım silindi."

White'ın hesabı bu olaydan bir süre sonra geri verildi.

Direk dansçısı ve blog yazarı Bloggeronpole (Direkteki Blogger), Instagram'ın direk dansı yapan kişilerin paylaştıkları etiketlere karşı harekete geçmesinden sonra EveryBODYVisible (HerBEDENGörünür) adlı bir kampanya başlattı.

Instagram'ın bu yazki hamlesi sonucu #poledancing (direkdansı) veya #femalefitness (dişizindeliği) gibi etiketler arandığında sıfır sonuç geliyordu.

Platform daha sonra özür dileyerek politikasında değişikliğe gitti. Ancak hala kuralları ihlal eden paylaşımların sıklıkla yapıldığı etiketlerde benzer adımlar atıyor.

Buna karşı kampanya yürütenler bunun bir sansür olduğunu, seks işçilerini, seks eğitmenlerini ve direk dansı topluluğunu orantısız bir şekilde etkilediğini savunuyor.

Bloggeronpole konuyla ilgili "Ünlülerin fotoğraflarına hiçbir şey yapılmıyor ama bizim bikinili fotoğraflarımız bile kaldırılıyor" diyor ve ekliyor:

"Bir şekilde bedeninizi kullanıyorsanız, eğitim ve beden farkındalığı için yapıyor olsanız bile sosyal medya şirketlerinin yönetim tarzı nedeniyle bunu artık yapamaz hale geliyorsunuz."

Londra merkezli direk dansçısı Cinderella Jewels, Instagram'ı "direk dansı yolculuğunu" aktarmak için kullandığını fakat ilk hesabı silindikten sonra yeni hesabındaki paylaşımlarının da aramalarda çıkmamasının işini ve özgüvenini etkilediğini söylüyor:

"Sizi desteklemediklerini hissediyorsunuz. İnsanlar yaptığınız şey nedeniyle size karşı gibi hissediyorsunuz."