Porsche 718 Ailesine iki yeni model

CARMEDYA - Porsche 718 ailesini, 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 modelleri ile genişletiyor.



718 Spyder ve 718 Cayman GT 4 modellerinin 4.0 litrelik altısilindirli boxer motoru mevcut 911 Carrera model serisindeki turbo motorlar ileaynı motor ailesine sahip. Yeni yüksek devirli motor, 420 PS güç üretiyor vedakikada 5.000 - 6.800 devir arasında 420 nm maksimum tork sunuyor. Manuelşanzımanlı spor otomobillerin her ikisi de 300 km hız bariyerini aşabiliyor.718 Spyder modelinin azami hızı 301 km'ye, 718 Cayman GT4 modelinin ise 304km'ye ulaşabiliyor. Her iki model de 4,4 saniyede 100 kmhıza çıkıyor. YeniAvrupa Sürüş Döngüsüne (NEDC) göre, orta motorlu spor otomobillerin bağıntılıyakıt tüketimi 10,9 litre, maksimum motor devri ise 8000. Bu doğal emişlimotorun büyüleyici karakteri, modern bir benzin partikül filtresi emisyonkontrol sistemini doğrusal güç iletimi ve bir GT motorun ani tepkisi ilebirleştiriyor.







Aerodinamik verim



718 Cayman GT4 modelinin çarpıcı özellikleri arasındakapsamlı bir şekilde geliştirilmiş aerodinamik konsepti de var. Sürtünmeyiolumsuz yönde etkilemeden yüzde 50'ye kadar daha fazla bastırma kuvvetiuyguluyor. Her iki modelin aerodinamiği, yeni tasarlanmış tek odacıklı kemerarka susturucudan büyük ölçüde fayda sağlıyor: 718 Cayman GT4 modelinde arkaakstaki bastırma kuvvetinin yüzde 30'unu oluşturan işlevsel bir difüzer içinarka bölümde yer açıyor. Sabit arka kanat selefine kıyasla yaklaşık yüzde 20daha fazla bastırma kuvveti üretiyor. Bu, 200 km'de on iki kilogram ek bir bastırmakuvvetine karşılık geliyor. GT tarzında optimize edilmiş olan ön kısım,aerodinamik dengeyi büyük bir ön spoiler dudağı ve hava perdeleri ile koruyorve ön tekerlekler boyunca hava akışını azaltıyor.



Hafif açılır tavanlı üstü açık spor otomobil



Yeni 718 Spyder, azami hızlarla başa çıkabilen hafif birüstü açılır tavan ile sürüş keyfi için saf bir makine. Porsche 550 Spyder ve718 RS 60 Spyder gibi ünlü Roadster'ların tarihteki yolculuğuna devam ediliyor.GT4 modelinin aksine, 718 Spyder modelinin otomatik olarak 120 km hıza çıkıncaaçılan bir arka spoileri var. Fonksiyonel difüzer sayesinde, Boxsterailesindeki arka aksta aerodinamik bastırma kuvveti üreten ilk model.







Yüksek performanslı GT şasi: en iyi dinamizm için optimizeedilmiş



İlk kez, 718 Spyder, 718 Cayman GT4 modelinin yüksekperformanslı GT şasisinden faydalanıyor. Üstün viraj alma dinamikleri ileduygusal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Daha rafine edilmiş hafif yaylı gergikolu ön ve arka akslar yarış teknolojilerini kullanıyor. Şasiye doğrudanbağlantı kısmen bilyeli mafsallarla yapılıyor. 30 mm daha az süspansiyona sahipPorsche Aktif Süspansiyon Yönetimi sönümleme sistemi ağırlık merkezinidüşürüyor ve yanal dinamik potansiyelini artırıyor. Yarış pistinde kullanılmaküzere özel olarak tasarlandı ve 718 Cayman GT4 modelinin kullanım özelliklerinidaha keskin hale getirdi. 718 Spyder modeli de bu tasarımdan referans alıyor.Porsche Stability Management (PSM) burada daha da fazla hassasiyetle çalışıyor,ancak isteğe bağlı olarak iki adımda devre dışı bırakılabiliyor.



Clubsport paketi seçeneği



Mekanik arka diferansiyel kilitli Porsche Torque Vectoring(PTV), uzunlamasına ve yanal dinamikleri, viraj alma performansını ve sürüşkeyfini daha da artırıyor. GT4 ayrıca Clubsport paketi seçeneği ile birliktegeliyor. Bu bir arka çelik takla barı, elde tutulan bir yangın söndürücü vesürücü tarafında altı noktalı emniyet kemeri içeriyor.







Güçlü frenler



718 Spyder ve 718 Cayman GT4 modelinin yüksek performanslıfren sistemi, büyük alüminyum monoblok sabit kaliperli frenler sayesinde pistsürüşü için tutarlı frenleme sağlıyor. Porsche Seramik Kompozit Fren opsiyonelolarak sunuluyor. Yeni özelliklerden biri, 718 Spyder'ın şu anda Porschetarafından özel olarak uyarlanmış ultra yüksek performanslı (UHP) lastiklerleçalışıyor olması. 718 Cayman GT4, Nürburgring "Nordschleife"de uçuran genelpaketin bir parçası onlar: 20.6 kilometrelik klasik yarış pistinde tur süresi,selefinden on saniye daha hızlı.



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Kaynak: Carmedya.com