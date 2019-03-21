Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek

Otomobil devi Porsche, çalışanlarına 9 bin 700 euro ikramiye verecek. Dünya genelinde 25 bin çalışanını ödüllendirecek olan marka, söz konusu ikramiyeyi Nisan ayında ödeyecek. İki aşamada ödenmesi planlanan ikramiyede ilk etapta 2018 yılı başarılı finans yılı için 9 bin euro ödeme yapılacak. Sonrasında ise VarioRente emeklilik planı için çalışanlarının kişisel emeklilik fonuna 700 Euro ikinci bir ödeme yapılacak.

GEÇEN YIL GELİRİNİ YÜZDE 10 ARTIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre, marka 2018 yılında araç teslimatlarını yüzde 4 arttırarak 256 bin 255'e çıkarmıştı. Porsche'nin toplam geliri ise yüzde 10 artarak 25,8 milyar euro olurken karlılık da yüzde 4 arttı ve 4,3 milyar euro oldu. Ayrıca Porsche'nin çalışan sayısı da yüzde 9 artarak 32 bin 325'e ulaştı.

"ÇALIŞANLARIMIZ LİMİTLERİNİ ZORLADI"

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "2018 yılı gerçekten çok zor geçti ve çalışanlarımız limitlerini zorladı. Geride bıraktığımız yılın sonunda bu zorlamanın karşılığını aldık ve gelirlerimiz, karlılığımız, teslimatlarımız yükseldi. Tüm bunlar birlikte çalıştığımız ekibimiz tarafından oldu. Her gün gösterdikleri tutku ve bağlılık bizi gelecek yıllar için daha iyi yerlere getirecek" dedi.