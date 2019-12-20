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Otomobilde tartıştığı iş adamını öldürdü.

Sivas'ta otomobilde tartışmaya başladığı iş adamını öldüren zanlı, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:39

'ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında yaşanan olayda, lüks bir otomobilin içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Zeki Y., birlikte ticaret yaptıkları iş adamı Şeyhmuz Özal'ı silahı ile kurşun yağmuruna tutup öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti silahla birlikte polise teslim edildi. Mehmet Zeki Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adam öldürme suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKTI

Mehmet Zeki Y.'nin Şeyhmuz Özal'ın Sivas'ta aldığı bazı kamu ihalelerinde taşeronluğunu yaptığı, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden olayın gerçekleştiği iddia edildi.

Otomobilde tartıştığı iş adamını öldürdü.

Mehmet Zeki, Porsche, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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