05 Mart 2019, 12:56
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Porsche'den Otonom Sürüş Atağı

Porsche

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı. Porsche, “Kopernikus Automotive” adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg’daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom...The post Porsche’den otonom sürüş atağı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı.



Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up
firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test
sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri
alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri
yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini
sağlamak. Mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıp
spor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesi
amaçlanıyor.



Birkaç yıl içinde trafikte devrim yaratacak

Porsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan Alexander
Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde
bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş
süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" yorumunda
bulundu. Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası
teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus
Automotive ile yürütülecek.

Bir milyon kilometrelik sanal test sürüşü

Otomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekilde
sürülmeden önce, sanal bir temsil için atölye ortamı da dahil olmak üzere test
sahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzere
kullanılması ilk adımı oluşturuyor. Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanal
test kilometresi boyunca sürüş yapıyor ve gerçek çerçeve verilere dayanarak
bağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Son olarak kullanım senaryosu, gerçek
koşullar altında test ediliyor. Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz Birim
Müdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüş
deneyimi yaşayacak. Onların geribildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğuna
inanıyoruz" dedi.



Yapay zeka teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunu
sağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerek
yol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulama
aşamasında emniyeti sağlamak için kapsamlı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirler
arasında saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulaması ve insan sürücü
kullanılması da yer alıyor.

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Kaynak: Carmedya.com