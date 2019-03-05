Porsche'den Otonom Sürüş Atağı

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CARMEDYA.COM - Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı.Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start upfirmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir testsahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojilerialanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleriyerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesinisağlamak. Mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıpspor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesiamaçlanıyor.Birkaç yıl içinde trafikte devrim yaratacakPorsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan AlexanderHaas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğindebir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak işsüreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" yorumundabulundu. Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrasıteknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca KopernikusAutomotive ile yürütülecek.Bir milyon kilometrelik sanal test sürüşüOtomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekildesürülmeden önce, sanal bir temsil için atölye ortamı da dahil olmak üzere testsahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzerekullanılması ilk adımı oluşturuyor. Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanaltest kilometresi boyunca sürüş yapıyor ve gerçek çerçeve verilere dayanarakbağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Son olarak kullanım senaryosu, gerçekkoşullar altında test ediliyor. Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz BirimMüdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüşdeneyimi yaşayacak. Onların geribildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğunainanıyoruz" dedi.Yapay zeka teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunusağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerekyol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulamaaşamasında emniyeti sağlamak için kapsamlı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirlerarasında saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulaması ve insan sürücükullanılması da yer alıyor.The post Porsche'den otonom sürüş atağı appeared first on Carmedya.