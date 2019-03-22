Fotografie: Rossen Gargolov – www.rockyphotography.dePostproduction: Wagnerchic – www.wagnerchic.com

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - Porsche, yeni SUV modeli Cayenne Coupe'yi tanıttı. Model dinamik hatları diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor.Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti.Yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arkatasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka bölümve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.Dik eğimli tavan hattıDaha dinamik proporsiyonlarla tasarım unsurları birleşerekyeni Cayenne Coupé modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok dahadik tavan hattı Modelin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en sporgörünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetinivurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mmkadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak birgörünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracınomuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor.Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakıngörünmesini sağlıyor.Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktifaerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Otomobil Coupé tavan spoiler'ıPorsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arkaspoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetineuyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mmgenişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynıanda verimliliği yükseltiyor.Sabit camlı panoramik tavanOtomobil standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabitcamlı panoramik tavanla görücüye çıkıyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolcularamüthiş bir hissiyat sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğakarşı koruma sağlıyor. Hatları rötuşlanan karbon tavan da talep edilmesihalinde Coupé modelinde opsiyonel olarak sunulan seçenekler arasında. Ortakiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliğiekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketleriçinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GTTasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve içtasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupé özelindepakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.Dört spor koltukla yolda konforModelde standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor.Önde yeni entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük birrahatlık ve en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. Coupé standart olarak arkadaiki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ile donatılıyor.Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arkakonfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. Arkakoltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçaktayolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavanboşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım içinideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.Turbo süperşarjlı iki motor seçeneğiCayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik özellik ileöne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasisistemleri; dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişimsistemleri bulunuyor. Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelikpiston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torkaulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeyedüşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne TurboCoupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'likazami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.The post Porsche SUV ailesine yeni seçenek: Cayenne Coupé appeared first on Carmedya.