22 Mart 2019, 10:56
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Porsche Suv Ailesine Yeni Seçenek: Cayenne Coupé

Porsche Suv Ailesine Yeni Seçenek: Cayenne Coupé

CARMEDYA.COM – Porsche, yeni SUV modeli Cayenne Coupe’yi tanıttı. Model dinamik hatları diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor. Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti. Yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka bölüm ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin...The post Porsche SUV ailesine yeni seçenek: Cayenne Coupé appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Porsche, yeni SUV modeli Cayenne Coupe'yi tanıttı. Model dinamik hatları diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor.



Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti.
Yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka
tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka bölüm
ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.

Dik eğimli tavan hattı

Daha dinamik proporsiyonlarla tasarım unsurları birleşerek
yeni Cayenne Coupé modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha
dik tavan hattı Modelin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor
görünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetini
vurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mm
kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir
görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın
omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor.
Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın
görünmesini sağlıyor.



Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif
aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Otomobil Coupé tavan spoiler'ı
Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka
spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine
uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm
genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı
anda verimliliği yükseltiyor.

Sabit camlı panoramik tavan

Otomobil standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit
camlı panoramik tavanla görücüye çıkıyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolculara
müthiş bir hissiyat sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğa
karşı koruma sağlıyor. Hatları rötuşlanan karbon tavan da talep edilmesi
halinde Coupé modelinde opsiyonel olarak sunulan seçenekler arasında. Orta
kiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliği
ekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler
içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT
Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç
tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupé özelinde
pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.



Dört spor koltukla yolda konfor

Modelde standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor.
Önde yeni entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük bir
rahatlık ve en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. Coupé standart olarak arkada
iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ile donatılıyor.
Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arka
konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. Arka
koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta
yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan
boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için
ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.

Fotografie: Rossen Gargolov – www.rockyphotography.de
Postproduction: Wagnerchic – www.wagnerchic.com


Turbo süperşarjlı iki motor seçeneği

Cayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik özellik ile
öne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasi
sistemleri; dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişim
sistemleri bulunuyor. Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik
piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torka
ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0
saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye
düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo
Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'lik
azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100
km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.

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Kaynak: Carmedya.com