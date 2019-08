Porsche Taycan bağımsız bir Apple Music uygulamasıyla gelecek

Yeni Porsche Taycan için Apple Music ile bir ilke imza atıldıPorsche Taycan Apple Music entegrasyonu.Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, Apple müzik dinleme servisi Apple Music uygulamasının entegre edildiği ilk otomobil oldu. Bu sayede Taycan kullanıcıları 50 milyondan fazla şarkıya ve binlerce müzik listesine diledikleri zaman erişebilecekler.Porsche, merakla beklenen tamamen elektrikli otomobili Taycan için entegre müzik deneyimi sunmak üzere Apple Music ile güçlerini birleştirdi. Taycan'da yer alacak dokunmatik ekran sayesinde, Apple Music aboneleri, 50 milyondan fazla şarkıya, özel olarak hazırlanmış binlerce müzik listesine ve Beats 1 küresel canlı yayınlarına erişebilecek. Böylece Apple Music ilk kez bir otomobile tam olarak entegre edilmiş olacak.Porsche AG'nin Satış ve Pazarlama'dan sorumlu İcra Kurulu Üyesi Detlev von Platen konuyla ilgili şunları söyledi: "Porsche ve Apple Music markaları arasındaki iş birliği mükemmel bir uyum sağladı. Her iki marka da ortak değerleri olan kullanıcı deneyimi, gelişmiş mühendislik, tasarım ve yenilik konularında aynı tükenmez azme sahipler. Taycan ile birlikte yüksek performanslı spor otomobillerimize yenilikçi dijital eğlence teknolojilerini taşıyoruz."Apple Music and International Content Başkan Yardımcısı Oliver Schusser ise şunları ekledi:"Apple Music'in lansmanından bu yana, müşterilerimize otomobilde mümkün olan en iyi müzik deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Porsche, en üst düzey spor otomobilleri üretiyor; ve bugün Taycan'ın tanıtımıyla birlikte müşteriler, her sürüş deneyiminde ideal müziği dinleyebilmek için otomobillerine kusursuz biçimde entegre edilmiş Apple Music'i tercih edebilecekler."Taycan modeline özel otomobil içi deneyimsel ayrıcalıklar:Porsche ve Apple Music arasındaki benzersiz işbirliği sayesinde sürücüler, Taycan'da aşağıdaki özellik ve avantajların da tadını çıkarabilecek:• Porsche Sesli Asistan: Apple Music'te şarkı, albüm, şarkı listesi veya radyo istasyonu seçmek için özel Porsche ses kontrol sistemini kullanın.• Radyoda Keşfedin, Apple Music'te Dinleyin: Radyo yayını dinlerken denk geldiğiniz herhangi bir şarkıdan hareketle Apple Music'te kendi kanalınızı oluşturun.• Size Özel Müzik Listeleri: Porsche'nin özel olarak hazırladığı, sadece Apple Music'te yer alan müzik listelerini dinleyin.Taycan ayrıca Apple CarPlay desteğiyle birlikte geliyor. Sürücüler iPhone mobil telefonlarını otomobillerine kolayca bağlayabilir ve trafik durumuna göre yol tarifi alabilir, arama yapabilir, mesaj gönderip alabilir; tamamen yola odaklanırken Taycan dokunmatik ekranı veya Siri ses kontrolsistemi sayesinde Apple Music'i dinleyebilir.Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobiliPorsche Taycan 4 Eylül tarihinde global olarak tanıtılacak ve 2020 yılı ortasında Türkiye'de piyasaya çıkacak. 600 PS'ninüzerindeki dört çekişli otomobil, kısa şarj süresi sağlayan 800 voltluk mimari ve 90 kWh civarında kapasiteye sahipLityum-iyon bataryaya sahip olacak.