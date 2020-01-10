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Porsuk Çayı, buz tuttu

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığı, eksi 5 dereceye düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, buz tuttu.

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06Porsuk Çayı, buz tuttu

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığı, eksi 5 dereceye düşerken, Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, buz tuttu.

'de hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, yer yer buz tuttu. Turistik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar ile donma nedeniyle tura çıkılamadı. Kent sakinleri, cep telefonlarının kameralarıyla buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı.Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de hava sıcaklığı, 2 gün boyunca sıfırın altında 3- 4 derece olacak.



Eskişehir, Porsuk, Güncel

Kaynak: DHA

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