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Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

18.10.2019 15:15Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Eskişehir'de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı'na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.



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Kaynak: DHA

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