Haberler » Güncel » Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

18.10.2019 16:04Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Eskişehir'de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı'na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.



Eskişehir, Porsuk, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı
16:17 "Hastanede yatan her üç hastadan biri antibiyotik alıyor"
16:16 Bursa'da binlerce kişiden Mehmetçik'e asker selamı
16:16 Akseki Belediyesi şehitler için mevlit okuttu
16:16 Adıyaman'da, yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada
16:10 Lösemi Hastası Osman Efe yardım bekliyor
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde...
18.10.2019 16:17:46