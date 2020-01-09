Haberler » Güncel » Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası - Haber

Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası

Adana'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

09.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:42Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası
'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Merkez ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesine gittikten sonra alınamayan ve yakınlarınca cesedi bulunan Hatip Sayılgan'ın (61) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Evli ve iki çocuk babası Sayılgan'ın naaşı, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sayılgan'ın kayınbiraderi Servet Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sayılgan'dan haber alamayınca oğluyla portakal bahçesine gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gittiğimizde Hatip Sayılgan'a köpekler saldırıyordu. Tüfekle gitmiştik Allah'tan, orada bir köpek bize de saldırınca vurdum. Sayılgan'ın her tarafı paramparça olmuştu. Acımız çok büyük. Böyle sorumsuzluk, böyle hayvanseverlik olmaz. Bir cana mal oldu. Bahçelerimize giremiyoruz."
Cenazenin, ikindi namazının ardından Yalmalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki yakınları, Hatip Sayılgan'ın cansız bedenini evinin iki kilometre uzağındaki portakal bahçesinde bulmuş, cesedin üzerinde de köpekler olduğunu ileri sürmüştü. Köpek ısırıklarının bulunduğu ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Adli Tıp, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10  Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile... - Haber
15:10  Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke - Haber
15:09  BTSO Başkanı Burkay Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor - Haber
15:08  ANKARA'DA YAKALANAN DEAŞLI TERÖRİSTLERİN EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ - Haber
15:08  Minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
9.01.2020 15:16:12