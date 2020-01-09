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Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası

Adana'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

09.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16
'da dün akşam saatlerinde portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Merkez ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesine gittikten sonra alınamayan ve yakınlarınca cesedi bulunan Hatip Sayılgan'ın (61) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Evli ve iki çocuk babası Sayılgan'ın naaşı, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sayılgan'ın kayınbiraderi Servet Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sayılgan'dan haber alamayınca oğluyla portakal bahçesine gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gittiğimizde Hatip Sayılgan'a köpekler saldırıyordu. Tüfekle gitmiştik Allah'tan, orada bir köpek bize de saldırınca vurdum. Sayılgan'ın her tarafı paramparça olmuştu. Acımız çok büyük. Böyle sorumsuzluk, böyle hayvanseverlik olmaz. Bir cana mal oldu. Bahçelerimize giremiyoruz."
Cenazenin, ikindi namazının ardından Yalmalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki yakınları, Hatip Sayılgan'ın cansız bedenini evinin iki kilometre uzağındaki portakal bahçesinde bulmuş, cesedin üzerinde de köpekler olduğunu ileri sürmüştü. Köpek ısırıklarının bulunduğu ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Portakal bahçesinde cesedi bulunan kişinin köpeklerin saldırısıyla öldüğü iddiası

Adli Tıp, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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